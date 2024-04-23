Kırmızı ışık ihlali yaptı: Yaya geçidinde 4 kişiye çarptı

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezi önünde otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan ismi öğrenilemeyen sürücü yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile pusette bulunan bebek ile 3 kadın savruldu.

Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalandı. Kaza ile birlikte yol ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.