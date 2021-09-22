Batman'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı (Batman Haberleri)

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Pisyar Çayı'nda bulunan yaralı kızıl şahin tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Batman Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 14:11

Batman'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Batman Haberleri - Anadolu Ajansı, Bölgede balık avlayan Engin Doyar, çayın kenarında bulduğu kanadından yaralı kuşu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne götürdü.

K​​​​​​​ızıl şahinin tedavinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.


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