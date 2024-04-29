Batman’da silahlı alacak kavgası: 5 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Batman Merkez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada S.F.A. (24), N.V. (24), İ.K., S.F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevrede park halindeki bazı araçlar da tabancalardan çıkan kurşunların isabet etmesiyle hasar aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.