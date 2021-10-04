Batman'daki iki kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Batman Haberleri - Anadolu Ajansı,

Mehmet T'nin kullandığı 06 DE 7426 plakalı otomobil, Becirman köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet T. ve Meral T'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.



Aynı istikamette gerçekleşen ikinci kazada da sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil takla attı.



Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

