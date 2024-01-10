Bitlis kırsalında 24 düzensiz göçmen yakalandı (Bitlis Haberleri)

Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis kırsalında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün, merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçaklığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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