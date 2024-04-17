“Bombacı Mülayım” polis memuru çıktı: 3 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformu X’te “Bombacı Mülayim” takma adıyla paylaşımlar yapan hesabın sahibinin polis memuru olduğunu açıkladı.



Yapılan çalışmalarda hesabın sahibinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru V.K. olduğu belirlendi.

TRABZON'DA GÖZALTINA ALINIP, BİTLİS'E GETİRİLDİ



Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 2 gün önce görev yaptığı Trabzon’da yakalanarak, terörle mücadele eden personeli hedef göstermek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek suçlamalarıyla gözaltına alınarak Bitlis’e getirildi.

KİŞİYE ÖZEL BELGELER ARŞİVLENMİŞ



Polis memuru V.K’nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi.



V.K’nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu tespit edildi.

BİLGİ AKTARAN POLİSLER DE GÖZALTINDA



V.K’ye Bitlis'te bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S. B. ve O.Z. de dün gözaltına alındı.