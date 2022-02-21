Burdur'da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Haberler - Burdur Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 12:26
Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı,
Süleyman Demirci'nin kullandığı 32 ACH 126 plakalı minibüs, Isparta - Antalya kara yolunun Sütçüler kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri yoğun çalışmanın ardından minibüste sıkışan 3 yaralıyı kurtardı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki yolcular Mehmet Bulut ve Hüseyin Pala, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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