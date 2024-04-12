Yakalanacağını anlayınca araçtan inip kaçmaya çalıştı: Yere düşerek yaralandı

Olay, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan R.E. idaresindeki otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bölgede devriye halinde olan trafik ekipleri Gazi Caddesi üzerinde araca denk gelince “dur” ikazında bulundu.

Polislerin ikazına uymayan sürücü R.A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren kovalamaca sonunda Milli Egemenlik Caddesi üzerinde otomobil polis ekipleri tarafından kıstırılınca R.E. otomobilden inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Bu esnada dengesini kaybeden R.E. yere düşerek yüzünden yaralandı.

Yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde 1.80 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü R.E.'ye alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak suçlarından toplamda 7 bin 945 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu.

R.E. önce Burdur Devlet Hastanesi’ne oradan da polis merkezine götürüldü.