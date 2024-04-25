Burdur'da elektrik trafosunda yangın

Burdur'da Yeni TOKİ Konutları'nda elektrik trafosu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bölgeye yaklaşık 3 saat elektrik verilemedi.

Burdur'da elektrik trafosunda yangın

'da Bozkurt Mahallesi'ndeki Yeni TOKİ Konutları'nda dün saat 17.00 sıralarında elektrik trafosu binasından duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Trafo bina kapısının açılmasının ardından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından elektrik dağıtım ekipleri trafo panosunu çıkartarak yenisini taktı.

nedeniyle bölgeye yaklaşık 3 saat elektrik verilemedi.

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