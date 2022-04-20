Burdur'da polislere rüşvet vermeye çalıştığı ileri sürülen sürücüye para cezası

Haberler - Burdur Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:06
Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önündeki trafik denetimlerinde durdurulan bir araç sürücüsü, belgeleri eksik olunca polislere rüşvet teklif etti.
Sürücü, trafik polislerince hakkında adli işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
Aracı trafikten men edilen sürücüye "yetersiz sürücü belgesiyle ve psikoteknik değerlendirme belgesiz" araç kullanmaktan toplam 5 bin 254 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimi gerçekleştiren ve şüpheli hakkında adli işlem başlatan polisler, Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından ödüllendirildi.
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