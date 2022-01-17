Uludağ’da kar kalınlığı 45 santime ulaştı (Bursa Haberleri)

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 45 santime yükseldi.

Haberler - Bursa Haberleri 17.01.2022 - 11:23

Uludağ’da kar kalınlığı 45 santime ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 45 santime ulaştı. Milli Parklar girişinde kış lastiği kontrolü yapan jandarma ekipleri, kış lastiği olmayan araçların Uludağ’a çıkışına izin vermedi. Şiddetli rüzgarın olduğu Uludağ’daki kayak pistlerindeki yoğunluğun da az olduğu gözlendi.

Sıklıkla Uludağ'a geldiğini belirten Yaşar Güven, "Gece aralıksız kar yağdı. Burada sezon açıldı. Kar ve pistlerin durumu şu anda çok güzel. Uludağ çok güzel bir yer. Burada stres atıyorum" dedi.

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