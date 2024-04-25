Hacze giden icra memuru ve avukatlara dayak: 2 kişi gözaltında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, haciz işlemine giden icra memuru ile iki avukatı dövdükleri iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Hacze giden icra memuru ve avukatlara dayak: 2 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında zanlılardan E.A. ve B.C.K'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve. İ.A'nın da yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

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