84 yaşındaki felçi kadına cinsel saldırı davasında karar belli oldu

Bursa’da doktor olduğunu söyleyip girdiği evde, felçi kadına cinsel saldırıda bulunan Serkan T’nin yargılandığı davada karar belli oldu.



Olay, geçen yıl Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı.



Durumu fark eden Serkan T., eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, “Seni muayene edeceğim.” dedi. Serkan T., sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu.



DİRENEN KADINA TOKAT ATTI



Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan Serkan T., para istediği N.T’den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı.



Kadının bağırmasıyla korkan Serkan T. kaçarken, N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.



3 SUÇTAN İDDİANAME



Cinsel saldırı, basit yaralama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Tutkun’un, savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T’nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, “Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına ‘Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim’ dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım.” dedi.



Tutkun, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini iddia ederek, “‘Seni muayene edeceğim’ dedim ve altında bulunan şalvarını çıkardım. Bana, ‘Ne yapıyorsun’ dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim.” diye konuştu.



2 SUÇTAN CEZA ALDI



Serkan T’nin, Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.



Son duruşmada mahkeme hakimi, sanığı cinsel saldırı suçundan 7 yıl, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



Toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası alan Tutkun basit yaralama suçunda ise beraat etti.