Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, hafta sonunda karşı karşıya geleceği Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları devam ediyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında ağırlayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Manisa FK'lı genç futbolculara milli davet

Manisa FK'lı genç futbolculara milli davet

Haberi Görüntüle

YEREL HABERLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...