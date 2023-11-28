Manisa FK'lı genç futbolculara milli davet geldi.
Konuyla ilgili Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U14 Milli Takımımız'ın, 28 Kasım-09 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı Genç Milli Takım Seçmeleri aday kadrosuna seçilen oyuncularımız Efe İncesu, Sedat Efe Sönmez, Oğuzhan Yurttaş, Burak Efe Adıgüzel, Nasri Karademir, Eymen Baydar ve Sami Yusuf Çalışkan’ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.
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