Bozcaada'da orman yangını

Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 17:08
Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevlere müdahalede bulundu.
Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek verdi. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.
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