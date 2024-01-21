Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı (Çanakkale Haberleri)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28", Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yasal Bilgilendirme

Çanakkale Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Çanakkale Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ÇANAKKALE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...