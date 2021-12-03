Çanakkale'de Gökçeada-Kabatepe hattında iki sefer yapılamayacak.

Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.



Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.



Geyikli ile Bozcaada hattındaki seferlerde de aksamalar yaşanıyor.