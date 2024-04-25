Çanakkale'de tünelde alev alan panelvan minibüs küle döndü

Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ozan Aktaş idaresindeki minibüs, Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Sürücü Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.



Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Araç kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri tünelde güvenlik önlemi aldı.



Yangın nedeniyle ulaşım bir süre Nusratlı-Yeşilyurt köyleri bağlantı yolundan sürdürüldü.