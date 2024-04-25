Anzak Günü ne zaman? Anzak Günü geleneği şafak ayini nedir?

Her yıl Anzak Günü'nde Avustralya ve Yeni Zelanda, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Tören Alanı'nda Türkiye'nin nazik desteği ve işbirliği ile Şafak Töreni'ne evsahipliği yapmaktadır. Ulusal tarihlerindeki önemli olayları toplumsal hafızada muhafaza edebilmek, milli kimliklerini ve aidiyet duygularını güçlendirmek amacıyla milletler bazı davranışları ritüellere dönüştürürler. Avustralya ve Yeni Zelandalıların Gelibolu Yarımadası’nda düzenlemiş olduğu Şafak Ayini de bu ritüellerden biridir Peki, Anzak Günü ne zaman? Anzak Günü geleneği şafak ayini nedir?

Anzak Günü ne zaman? Anzak Günü geleneği şafak ayini nedir?

Her yıl Anzak Günü’nde (25 Nisan), Avustralya ve Yeni Zelanda, Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Tören Alanı’nda ’nin nazik desteği ve işbirliği ile Şafak Töreni’ne evsahipliği yapmaktadır.

ANZAK GÜNÜ NEDİR?

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü, 1915 yılında Gelibolu’da karaya çıkışın yıldönümünün ötesindedir. Bugün tüm savaşlarda, çatışmalarda ve barışı koruma operasyonlarında hizmet edip ölen Avustralyalıların anıldığı gündür. Cesaret, dostluk ve uğrunda can verilecek değerlerle Anzak ruhu, ulusal kimlik duygularımız için anlamını korumaya devam ediyor. Anzak Gününde Avustralya’da ve dünyanın pek çok yerinde Avustralyalı gazilerin verdikleri hizmetin hatırlandığı törenler düzenleniyor.

Anzak Günü ne zaman? Anzak Günü geleneği şafak ayini nedir? - 1

ŞAFAK AYİNİ NEDİR?

Her yıl 25 Nisan’da Avustralya ve Yeni Zelanda’dan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı bu törenin organizasyonu, Avustralya ile Yeni Zelanda devletleri tarafından dönüşümlü olarak üstlenilmektedir. Binlerce kilometre uzaktan birçok insan; kaybettikleri insanlarını anmak ve Şafak Ayinine katılmak amacıyla Türkiye’ye gelmekte ve Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içerisindeki Anzak Koyu’nda sabahın ilk ışıklarına kadar Çanakkale Muharebelerinde hayatını kaybedenleri anmaktadırlar.

Bu anma ritüelleri, birbirini tanımayan birçok insan arasında güçlü bir kimlik algısı oluşturmakta, ülkelerine olan aidiyet duygusunu geliştirmekte ve tarih bilincini oluşturmaktadır.

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