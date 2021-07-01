Çanakkale'de kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı

Çanakkale Haberleri 01.07.2021 - 17:43
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Lapseki ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 720 adet doldurma sigara, 35 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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