Çankırı Valiliği, Covid-19 ilaçlarını paylaşarak aşı çağrısı yaptı (Çankırı Haberleri)

Çankırı'da Valiliği'nce, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastanın bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafını sosyal medyada paylaşılarak 'aşı' çağrısında bulunuldu.

Haberler - Çankırı Haberleri 12.11.2021 - 16:42

Çankırı Valiliği, Covid-19 ilaçlarını paylaşarak aşı çağrısı yaptı

Valiliği'nin Twitter hesabından, hastanede yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastasının bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada ise "Bu ilaçlar, hastanemizde yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastamızın bir günde kullandığı tüm ilaçlar. Bu kadar ilacı 1 günde kullanmak ister miydiniz? Cevabınız ‘hayır’ ise sizi hemen bugün aşı olmaya davet ediyoruz. Karar sizin" ifadeleri kullanıldı.

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