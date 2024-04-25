Çankırı'da cami minaresinin yıkılma tehlikesi nedeniyle çevresindeki binalara tahliye kararı

Çankırı'da, daha önce kuvvetli rüzgar nedeniyle bir minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin devrilme riski bulunması nedeniyle çevresindeki binaların tahliye edilmesi kararının alındığı bildirildi.

Çankırı'da cami minaresinin yıkılma tehlikesi nedeniyle çevresindeki binalara tahliye kararı

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte bugün olumsuz hava şartlarının hakim olmasının beklendiği aktarıldı.

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden birinin 20 Nisan'daki nedeniyle yıkıldığı belirtilen açıklamada, "Beklenen olumsuz hava şartları, diğer minare için risk teşkil etmektedir. Minare çevresinde bulunan binaların tahliyesi sağlanacaktır. Tahliye edilenlerin beslenme ve konaklama ihtiyaçları AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilecektir." ifadesine yer verildi.

Minarenin çevresindeki 6 binanın tahliye edileceği öğrenildi.

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