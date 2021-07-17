Çankırı'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çankırı Haberleri 17.07.2021 - 10:45
Çankırı'da cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Çankırı-Yapraklı kara yolu İnaç köyü mevkisinde A.Y. idaresindeki yabancı plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Uludağ'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan müdahalede Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Uludağ'ın cenazesi Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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