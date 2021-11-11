Çankırı'da kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Haberler - Çankırı Haberleri Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 09:47
Çankırı Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince Çankırı, Kastamonu ve Denizli'deki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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