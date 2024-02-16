Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, satmaya hazırlandığı uyuşturucuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, cezaevinden 4 gün önce izinli çıkan ve yeniden uyuşturucu satmaya başladığı öne sürülen A.K'yi (56) takibe aldı.



A.K'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 24,17 gram sentetik uyuşturucu, sıvı sentetik uyuşturucu bulunan enjektör ile hassas terazi ele geçirdi.



Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



AA'nın aktardığına göre, cezaevine teslim edilen A.K'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıldır cezaevinde olduğu, kısa süre önce açık cezaevine alındığı öğrenildi.