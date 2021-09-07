Çorum'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum Haberleri Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 16:40
Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskilip İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Kayaağzı köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.
Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak. Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.
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