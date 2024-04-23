Çorum'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var

Çorum'da R.S. (50) idaresindeki yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Eskice köyü yakınlarında aynı şeritte seyreden N.G. (49) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sabaha karşı meydana gelen kazada otobüsteki 10 kişi hafif yaralandı.



Yaralılardan 9'una olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, bir kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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