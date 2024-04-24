Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

M.F. (51) idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyü yakınlarında M.Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi, otomobil ise kaza yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Z.F. (4), M.E.F. (17), E.F. (42) ve Y.E.F. (10) yaralandı.



Yaralılardan 4 yaşındaki Z.F., sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.



Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili ise polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta park halinde bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

