Çorum'da kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Yozgat'tan ziyaret için 'a gitmekte olan Sezgin K. yönetimindeki 19 TV 310 plakalı otomobil, Hatap barajı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Sezgin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim K., Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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