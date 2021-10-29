Denizli Merkezefendi Belediyesince yaptırılan sağlıkçı heykelleri tepkiler üzerine kaldırıldı (Denizli Haberleri)

Denizli'de Merkezefendi Belediyesince bir parka sağlıkçıları temsilen yaptırılan ve tepkilere neden olan heykeller, belediye görevlilerince kaldırıldı.

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 17:19

Denizli Merkezefendi Belediyesince yaptırılan sağlıkçı heykelleri tepkiler üzerine kaldırıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan parka yerleştirilen ancak estetikten uzak görünümüyle tepkiye neden olan beyaz önlük ve maske takmış 3 sağlıkçı heykeli, gece saatlerinde yerlerinden alınarak depoya taşındı.

Kovid-19 virüsü ve dünyayı temsilen heykelin ise yerinde kaldığı görüldü.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev yapan sağlık personelini temsil için heykellerin de bulunduğu bir park inşa edilmiş, henüz resmi açılışı yapılmayan parktaki heykeller vatandaşların tepkisini çekmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da heykellerin hızla kaldırılmasını talep etmişti.

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