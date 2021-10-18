Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:06
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, U.C. yönetimindeki otomobil, Kulp-Diyarbakır kara yolunun Turgut Özal Mahallesi yakınlarında Süleyman Çetin'e (7) çarptı.
Yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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