Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 09:06

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, U.C. yönetimindeki otomobil, Kulp-Diyarbakır kara yolunun Turgut Özal Mahallesi yakınlarında Süleyman Çetin'e (7) çarptı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


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