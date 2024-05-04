Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Keberli Mahallesi’nde meydana geldi.

R.O yönetimindeki otomobil ile M.Ş. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan R.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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