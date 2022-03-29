Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 13:36
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Kertisçi (50), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Kertisçi'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.
Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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