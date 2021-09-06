Şırnak, Mardin ve Siirt'te öğrenciler ders başı yaptı

Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,





Şırnak Merkez İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Okulların bir daha kapanmaması için en üst düzeyde tedbirler aldıklarını belirten Pehlivan, "Çocuklarımız okullarını çok özlediler ve uzun bir süre uzak kaldılar. Çok şükür bu hasret bitti. İstiyoruz ki okullarımız bir daha kapanmasın. İnşallah da kapanmayacaktır." dedi.

Pehlivan, il genelinde hem dezenfeksiyon çalışmaları hem de okulları fiziki olarak yeni sezona hazırlama konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, il genelinde 750 okulda eğitim öğretime başlandığını aktardı.

Salgına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyen Pehlivan, aşılama konusunda da duyarlılık beklediklerini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ise salgın nedeniyle çocuklardan uzak kaldıklarını ifade ederek, bugün itibarıyla onlara kavuştuklarını söyledi. Okulların ve sınıfların geleceğin teminatı çocukların sesleriyle şenlendiğini anlatan Şener, "Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızda yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğu ve heyecanı var. Bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan müteşekkirim. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.