Yaya önceliğine dikkat çekmek için trafiği durdurdu

Diyarbakır Haberleri DHA 14.07.2021 - 13:25
Diyarbakır Haberleri - DHA,
Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yayalara öncelik vermeyen sürücülere tepki gösteren bir kadın, 'Önce yaya' yazılı yola geldi.
Caddede hareket halindeki otomobilin önüne geçen ismi öğrenilemeyen kadın, trafiği bir süre durdurdu. Çevredekilerin engellemelerine rağmen kadın ile devriye görevi yapan trafik polis görüşme yaptı. Görüşmenin ardından kadını eyleminden vazgeçiren polis ekipleri, trafik akışını tekrardan sağladı.Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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