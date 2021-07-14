Yaya önceliğine dikkat çekmek için trafiği durdurdu (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'da bir kadın, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya yolunda trafiği durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Diyarbakır Haberleri DHA 14.07.2021 - 13:25

Yaya önceliğine dikkat çekmek için trafiği durdurdu

Diyarbakır Haberleri - DHA,

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yayalara öncelik vermeyen sürücülere tepki gösteren bir kadın, 'Önce yaya' yazılı yola geldi.

Caddede hareket halindeki otomobilin önüne geçen ismi öğrenilemeyen kadın, trafiği bir süre durdurdu. Çevredekilerin engellemelerine rağmen kadın ile devriye görevi yapan trafik polis görüşme yaptı. Görüşmenin ardından kadını eyleminden vazgeçiren polis ekipleri, trafik akışını tekrardan sağladı.Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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