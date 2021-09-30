Elazığ'da kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.K. isimli şüphelinin kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine şüphelinin otomobilini takibe alan ekipler, durdukları araçta arama yaptı.



Yapılan aramada kaliforniyum olduğundan şüphelenilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi. Söz konusu kimyasal, incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.





