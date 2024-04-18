Elazığ’da havalandırma motoru yangın çıkardı

Elazığ’da 3 katlı işletmenin en üst katında havalandırma motorundan kaynaklı yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Elazığ’da havalandırma motoru yangın çıkardı

, Çarşı Mahallesi 2. Harput Caddesi üzerinde bulunan restoranın üst katında çıktı.

İddiaya göre, 3 katlı restoranın en üst katında havalandırma borusunun bağlı olduğu motorda yangın çıktı.

Yangın çevrede paniğe neden olurken, dumanlar sokağı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ekipleri, yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, üst katta yangın esnasında da kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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