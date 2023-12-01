Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.K. ve S.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 6,5 kilogram kubar esrar, 1 kilo 80 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, toz esrar yapımında kullanılan makine ve av tüfeği ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan M.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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