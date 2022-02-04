Elazığ'da valizinde 8 kilo 150 gram uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı.

Haberler - Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 09:06
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada valizinde 8 kilo 150 gram esrar ele geçirilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Şüphe üzerine yolculardan R.Y'nin (29) valizinde narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, 8 parça halinde toplam 8 kilo 150 gram kubar esrar buldu.
Gözaltına alınan R.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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