Erzincan'da 2 kişiyi aşıya vali ikna etti

Erzincan Haberleri - DHA,

Randevusuz kişilerin sağlık kuruluşlarının yanı sıra aşı çadırlarında güvenle aşı yaptırabileceklerini söyleyen Vali Makas, tüm ilçelerde aşılama faaliyetinin olduğunu söyledi.

Aşı uygulamasını daha da yaygınlaştırmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Vali Makas, "Erzincan'da vaka oranları geriledi. Birinci doz aşıda aşağı yukarı yüzde 60'a ulaştık. Hedefimiz bunu yüzde 70'in üzerine çıkarmak" dedi.

Aşı çadırlarındaki çalışmaları inceleyen Vali Mehmet Makas, yoldan geçenlere aşılarını yaptırıp, yaptırmadığını sordu. Vali Makas, 'Hayır' cevabını aldığı ve "Şu an işimiz var gitmek zorundayız" diyen iki kişiyi ikna edip çadıra götürerek aşı yaptırdı

Kurulan aşı çadırlarında 18 yaş üstü vatandaşlar 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Covid-19 aşılarını yaptırabilecek. Sağlık ekipleri tarafından çadırda uygulanan aşı çalışması talebe göre Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek.