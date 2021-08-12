Erzincan'da aşı olan gençlere kafede yüzde 25 indirim (Erzincan Haberleri)

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 'Haydi Gençler Aşıya' kampanyasıyla, özellikle gençlerin bulunduğu kafelerde, Covid-19 aşısı için ikna çalışmaları yapıyor. Aşı olanlara kafelerde indirim uygulanacak.

Erzincan Haberleri DHA 12.08.2021 - 12:54

Erzincan'da aşı olan gençlere kafede yüzde 25 indirim

Erzincan Haberleri - DHA,

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği desteğiyle Covid-19 ile mücadelede, 16 ile 30 yaşları arası gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla 'Haydi Gençler Aşıya' kampanyası başlatıldı.

Kampanyada aşı kartını gösteren kişiye kafelerde yüzde 25 indirim uygulanacak.

Vali Mehmet Makas, kent merkezinde aşı çadırlarını gezip, bazı kafelere giderek afiş astı ve iş yerlerindeki gençlerle sohbet etti.

Erzincan’da, dün itibarıyla birinci doz aşılamada yüzde 65’i geçerek, turuncu kategoriden sarı kategoriye geçildiğini belirten Vali Mehmet Makas, "Asıl hedefimiz ilimizi mavi kategorideki iller arasına ulaştırmak. Bu hedefe ulaşmak ve herhangi bir kısıtlamayla karşı karşıya kalmamak için özellikle gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın aşı olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

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