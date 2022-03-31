Erzincan'da kaçak keklik avlayan 4 kişiye para cezası kesildi

Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, İliç ile Kemaliye ilçeleri arasındaki kırsal alanda 4 kişinin, kafeslere koyup "canlı mühre" olarak kullandıkları keklikler ile tuzağa düşürdükleri keklikleri yakaladıkları bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri, jandarma desteğinde bölgede çalışma başlattı.



Bölgedeki arazi arama taramasında ellerindeki kafeslerde 8 keklik bulunan 4 kişi yakalandı.



Doğa koruma görevlileri bu kişilere, kaçak keklik avladıkları için 10 bin 284 lira idari para cezasının yanı sıra doğaya zarar verdikleri için de 8 bin lira tazminat cezası uyguladı.



El konulan kekliklerin ise görevlilerce doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.



