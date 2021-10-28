Erzincan’da 6 yaşındaki kızı akrep soktu

Haberler - Erzincan Haberleri İHA 28.10.2021 - 06:12
Erzincan Haberleri - İHA, Kemah ilçesine bağlı Esimli Köyünde meydana gelen olayda, gece saatlerinde ailesi bahçedeyken evde bulunan 6 yaşındaki Lizge Gül Sevindik’i ayağından akrep soktu.
Akrebin soktuğu kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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