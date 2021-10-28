Erzincan’da 6 yaşındaki kızı akrep soktu (Erzincan Haberleri)

Erzincan’ın Kemah ilçesinde evde 6 yaşındaki kız çocuğunu ayağından akrep soktu.

Haberler - Erzincan Haberleri İHA 28.10.2021 - 06:12

Erzincan’da 6 yaşındaki kızı akrep soktu

Haberleri - İHA, Kemah ilçesine bağlı Esimli Köyünde meydana gelen olayda, gece saatlerinde ailesi bahçedeyken evde bulunan 6 yaşındaki Lizge Gül Sevindik’i ayağından akrep soktu.

Akrebin soktuğu kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

Erzincan Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Erzincan Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ERZİNCAN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...