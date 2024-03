Erzincan’da bariyere çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı

Erzincan’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.



E.T. yönetimindeki 34 AN 9710 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye karayolunun Sakaltutan Geçiti’nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü E.T. ile araçtaki N.U., G.U., M.T., T.B.U. (8) ve İ.S.T. (5) yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.