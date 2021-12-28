Erzurum Büyükşehir Belediyesi yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi görevlileri, dondurucu soğukların yaşandığı kentte kuşlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla, tamamen karla kaplı olan şehirde çetin kış şartları yüzünden yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için harekete geçen görevliler, kuşlar için özel yemlikler hazırladı.



Bu yemlikleri kuşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelere yerleştiren görevliler ardından yemliklere yem koydu.



Görevliler ayrıca sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için kent merkezi ve kırsaldaki karla kaplı alanlara mama bıraktı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Hayvan Barınağı Merkezi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri ile zabıtaların yaban hayatının korunması noktasında kentte önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.



Personelin bu çerçevede gerek doğada gerekse kent merkezinde belirlenen alanlarda yemleme çalışması yaptığını anlatan Sekmen, "Yaban hayatının korunması için sürekli doğadayız. Soğuk havalarda sıcacık sevgimizle bizlere emanet edilen doğadaki canlıların yanındayız." ifadelerini kullandı.

