Erzurum’da kene can aldı

2 çocuk babası İ.Y’nin cenazesi Nüğürcük Mahallesi’nde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.



Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.