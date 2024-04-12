Erzurum’da kene can aldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir kişi kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erzurum’da kene can aldı

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Kırım Kongo Kanamalı Ateş, ’da can aldı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük Mahallesi’nde ikamet eden İ.Y’nin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi’nde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

Erzurum’da kene can aldı - 1

2 çocuk babası İ.Y’nin cenazesi Nüğürcük Mahallesi’nde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.

Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

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