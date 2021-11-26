Erzurum'un jeotermal potansiyeli araştırılacak

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajansın 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Yakutiye Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Yakutiye'nin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması" projesine ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.



Ajansta düzenlenen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Yakutiye Belediyesi Başkan Vekili İhsan Karabulut ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı.



Yakutiye ilçesinde jeotermal enerji potansiyelinin etkin biçimde harekete geçirilmesinin, doğal kaynakların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Akdağ ve Yeşilyayla mahallelerindeki jeotermal su kaynaklarının tespit edilmesine yönelik teknik araştırmalar yapılacak.



Yürütülecek sondaj çalışmaları sonucunda hazırlanacak fizibilite raporu ile tespit edilen jeotermal kaynakların özelliklerine göre potansiyel yatırım konuları belirlenecek.



Bu sayede Erzurum'da bulunan jeotermal enerji kaynakları potansiyeli daha verimli ve etkin olarak kullanılacak, termal ve sağlık turizmi açısından kente yeni tesisler kazandırılması için adım atılacak.





