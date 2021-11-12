Eskişehir'de düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 09:42
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergiler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3'ü DHKP/C şüphelisi 4 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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