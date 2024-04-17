Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürünün cezası belli oldu

Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürünün, zimmetine para geçirdiği ve müşterilerin hesaplarında usulsüz işlemler yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Pelin Üner ile taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı ise sanığın "zimmet" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI



Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Pelin Üner'in "zimmet" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluğunun devamına hükmetti.



NE OLMUŞTU?



Eskişehir'de bir banka şubesinde hesabı bulunan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığına ilişkin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



"Uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterilerini saptayıp, hesaplarındaki parayı önce farklı 4-5 kişi üzerine, daha sonra ise kendi hesaplarına aktardığı belirlenen şubede görevli banka müdürü Ayşe Pelin Üner'in 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilmişti.



Müdür, zimmetine geçirdiği 5 milyon 331 bin 852 lirayı bankaya geri ödemişti.



Polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Ayşe Pelin Üner hakkında "zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.